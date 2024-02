Torna al Politeama “Alla scoperta di Morricone”, il concerto-tributo dell'Ensemble Symphony Orchestra

Dopo il tutto esaurito dell’anno passato, torna martedì 20 febbraio al Politeama Genovese “Alla scoperta di Morricone”, il concerto-spettacolo che l’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno dedica al grande compositore scomparso. Un concerto, ma soprattutto un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche per rivivere la magia del cinema e delle colonne sonore composte da Ennio Morricone.

Inizio ore 21. I biglietti – posti numerati da 28,45 a 36,80 euro - sono disponibili online su www.ticketone.it, via telefono allo 010 8393589 e alla cassa del Politeama Genovese. Per informazioni tel. 010 8393589 - www.politeamagenovese.it - botteghino@politeamagenovese.it.

“Alla scoperta di Morricone” propone pagine note e meno conosciute di Ennio Morricone: opere come “Gli Intoccabili”, “La Califfa” e “Canone Inverso”, vanno ad affiancare brani scritti da Morricone per artiste come Dulce Pontes, Joan Baez e Mina, presentati in una raffinata versione sinfonica. Sul palco si alternano solisti, prime parti di importanti teatri e istituzioni sinfoniche italiane, come il violoncello di Ferdinando Vietti e la tromba di Stefano Benedetti. Ospiti speciali il soprano Anna Delfino, beniamina del pubblico europeo dell’opera, che fa rivivere l’emozione del “Deborah’s Theme” - da “C’era una volta in America” - e il violinista del Cirque du Soleil Attila Simon, che esegue il solo di “Love Affair”. Ad accompagnare il pubblico, dando voce ai personaggi e alle ambientazioni, è invece l’attore, regista e docente Andrea Bartolomeo.

500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nomination e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi. Da qui l’idea dell’Ensemble Symphony Orchestra, fiore all’occhiello del nostro Paese, di porre omaggio al maestro.

L’ensemble si avvicina alla musica di Morricone dopo collaborazioni nazionali ed internazionali importanti: Mario Biondi, Max Gazzè, Franco Battiato, Giovanni Allevi, Renato Zero, Francesco Renga, Pooh, Baustelle, PFM, Andrea Bocelli, Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Nile Rodgers, Sam Smith, Luis Bacalov. Con oltre seicento concerti tra Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, Francia, Austria, Regno Unito e Belgio, l’orchestra presenta una grande versatilità e attenzione per ogni tipo di musica, con un repertorio che spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale, da “Frozen” ad “Harry Potter”.

BOLERO & CARMINA BURANA - L’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno tornerà al Politeama Genovese il 4 marzo con una serata dedicata a due grandi classici della musica di tutti, "Boléro” di Maurice Ravel e “Carmina Burana” di Carl Orff. Biglietti in rapido esaurimento.