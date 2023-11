"Alberi", attività bilingue a Castello d'Albertis

Costi: 4,50 € per ingresso al museo + 4 € per attività a partecipante

In occasione della Giornata nazionale della Romania, sabato 2 dicembre 2023 alle ore 15 Migrantour Genova e Solidarietà e Lavoro propongono Alberi: un’attività bilingue per bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni che avrà luogo a Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo.

Con le parole in poesia di Ana Blandiana, i partecipanti saranno coinvolti in un percorso di riflessione e immersione interiore. Saranno stimolati a rivedere sé stessi nel corpo di un robusto ed elegante albero… o magari nelle vesti di un albero nascente, impegnato a costruire le prime radici. Si rifletterà allora sulla gioia di essere bambini e giocando con la fantasia si creerà un albero durante un laboratorio creativo.

INFO

Fascia di età: 8-12 anni

Numero massimo partecipanti: max 20 bambini Durata: 1,5 ora

Prenotazioni: 0105578280 oppure via mail a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it