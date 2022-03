AfroChic: passeggiata nel centro storico alla scoperta di storie, sapori, suoni e colori

Accompagnati da cittadini di origine straniera, ecco le passeggiate Migrantour Genova, per conoscere i tanti volti della città, nuovi sapori e tradizioni che provengono da ogni parte del mondo. Una nuova idea di turismo interculturale a km 0, un itinerario urbano per comprendere come la nostra città sia da sempre il frutto delle migrazioni e dell’incontro tra diverse culture.

Sabato 26 marzo alle 15 "AfroChic. Intrecci di storie, sapori, suoni e colori", condotta da un’accompagnatrice di origine guineana, che sarà l’occasione per vedere il centro storico con un accento all’Africa, alle sue tradizioni, suoni, sapori, colori, per dialogare insieme sull’accoglienza, l’appartenenza e l’integrazione.

I percorsi Migrantour Genova, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, sono passeggiate nate per promuovere una nuova idea di turismo interculturale, con un itinerario urbano che in poco tempo permette di comprendere come la nostra città sia da sempre il frutto delle migrazioni e dell’incontro tra diverse culture, permettendoci di scoprire e conoscere uno dei quartieri del Centro Storico oggetto di riqualificazione territoriale, che sta mostrando sia una maggior presenza partecipata di comunità straniere, sia un’attiva partecipazione della cittadinanza genovese.

Partenza dalla uscita metro stazione Principe. Durata 2 ore ca. Per informazioni e prenotazioni scrivere a vdionisi@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0102723820.