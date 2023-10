Acquario di Genova, ultimo evento per le celebrazioni dei 30 anni di attività

Si conclude con ottobre 2023 l’anno di eventi e iniziative speciali organizzate dall’Acquario di Genova per celebrare con il pubblico i suoi 30 anni di attività. Dal 12 al 17 ottobre, dalle ore 14 fino a chiusura, lo staff dell’Acquario sarà a disposizione del pubblico per raccontare il proprio impegno nella conservazione della biodiversità e nella ricerca.

Cinque le postazioni dove il pubblico in quei giorni potrà scoprire alcuni dei principali progetti che negli anni e tutt’oggi hanno consentito all’Acquario di Genova di agire concretamente per la salvaguardia degli oceani e degli ambienti acquatici in linea con la propria mission “Avvicinare alla Natura e promuovere la salvaguardia degli ambienti acquatici attraverso attività di educazione, conservazione e ricerca”.

Nella sala dedicata ai cavallucci marini, nella sala squali, al piano inferiore del Padiglione Biodiversità, nel Padiglione Cetacei e presso la vasca delle Molucche, i visitatori potranno approfondire tematiche quali lo speciale progetto di salvaguardia delle specie del Mar Piccolo di Taranto, la conservazione degli squali, i progetti di conservazione della testuggine palustre Emys orbicularis e del gambero europeo, le attività di ricerca in mare aperto sui cetacei, l’attività di conservazione e ricerca sui coralli tropicali in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca.

I festeggiamenti per l’anniversario dell’Acquario rappresentano un’opportunità per consolidare il legame con i visitatori, fornire continui spunti per tornare in visita e offrire occasioni divertenti e coinvolgenti per conoscere e imparare ad amare la natura.

L’Acquario di Genova a ottobre è aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 20 (ultimo ingresso ore 18); venerdì 13 la struttura chiuderà eccezionalmente alle ore 19 (ultimo ingresso alle ore 17). Tutti i dettagli sono disponibili sul sito dell’Acquario di Genova https://www.acquariodigenova.it/30-anni/

Oltre alle iniziative speciali dei 30 anni, l’Acquario di Genova propone sempre le esperienze collaterali alla visita prenotabili online su www.acquariodigenova.it:

- il tour “Dietro le quinte”, per scoprire tutti i segreti della struttura con un percorso guidato nelle aree curatoriali e nei laboratori dell’Acquario. Tutti i fine settimana, con partenze alle ore 10.30 –11.30 – 12.30 –13.30 – 14.30 – 15.30, ha una durata di 50 minuti e permette di conoscere le attività necessarie al mantenimento delle vasche e alla cura e allevamento degli animali insieme a tante curiosità.

- “L’esperto con te” – disponibile su prenotazione tutti i giorni - è una visita guidata esclusiva di 2 ore che comprende sia l’osservazione delle vasche espositive, sia l’accesso ad alcune aree tecniche, per un gruppo di max 10 persone (conviventi o amici). È possibile scegliere giorno, ora e tema della visita.

- “A tu per tu con i delfini” è l’esperienza, fruibile dai 6 anni di età, per far vivere l’emozione dell’incontro con questi splendidi animali. Accompagnati da un esperto, si ha l’opportunità di conoscere gli addestratori che hanno cura dei delfini e di scoprire come si svolge il loro lavoro anche attraverso la partecipazione ad alcune attività quotidiane. È disponibile tutti i giorni, compresi i festivi, tranne il lunedì e il venerdì, per un gruppo ristretto di max 6 persone.

- “A tu per tu con i pinguini” è una speciale esperienza su prenotazione per gruppi di max 5 persone (età minima 6 anni) che, guidati da un biologo, scoprono le attività relative alla gestione e alla cura delle due specie di pinguino ospiti dell’Acquario, assistendo alla distribuzione del cibo da parte dello staff. Disponibile tutti i giorni tranne martedì e mercoledì.

Tutte le info sulle esperienze su www.acquariodigenova.it