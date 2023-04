Concerto di Fabrizio Francesco Leopardi per i Mercoledì Musicali di A Compagna

Per i Mercoledì Musicali a cura d A Compagna, mercoledì 5 aprile a Palazzo Agostino De Franchi si esibirà Fabrizio Francesco Leopardi, in un programma per violino e pianoforte che comprenderà Liszt, Debussy, Albeniz, Bach e Paganini. Per l'ingresso obbligatoria la prenotazione scrivendo a posta@acompagna.org.

Fabrizio Francesco Leopardi nasce a Genova nel 2001. Diplomato al liceo scientifico Marconi-Delpino di Chiavari nel 2019, con la votazione di 100 e Lode, lo stesso anno consegue la laurea di primo livello (triennio) in violino presso il Conservatorio N.Paganini di Genova con la votazione di 110 e Lode con la professoressa Daniela Cammarano. Nel 2022 si laurea in Ingegneria Informatica presso l’Università degli studi di Genova con la votazione di 110 e Lode. Frequenta attualmente il corso di laurea magistrale in Robotics Engineering ed è laureando (biennio) presso il Conservatorio N.Paganini di Genova.

Inizia lo studio del violino con il Maestro Andrea Cardinale all'età di tre anni e quello di pianoforte con la Maestra Virginia Boero a quattro. A otto anni si è classificato al secondo posto al “Concorso pianistico J.S. Bach città di Sestri” e a nove al “Concorso internazionale città di Nizza”. Ha vinto la 5^ rassegna internazionale Felix Mendelssohn (Alassio) a 12 anni. Ha ottenuto il diploma del corso pre-accademico presso il Conservatorio N. Paganini di Genova in pianoforte con il Prof. Gianfranco Carlascio. Studia composizione con il professore R. Cecconi. Ha studiato in Germania ed in Italia con i maestri Roland Proell, Haum Peter Kim, Oko Vessel, Giulio Franzetti, Roberto Sechi, Elena Aiello. Si è già esibito in Italia e all’estero sia come solista che come componente del “Paganini Philarmonic Sextet”.