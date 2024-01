Mostra sui 50 anni di "cimento" a Voltri alla Biblioteca Benzi

Lunedì 22 gennaio ore 16

50 anni di "cimento" a Voltri - mostra

Con il 2023 siamo arrivati al 50° anniversario del “cimento invernale” di Voltri: per festeggiare questo lungo percorso da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio la Biblioteca ospiterà una mostra fotografica con scatti tratti dalle passate edizioni. Vi aspettiamo quindi per l’inaugurazione lunedì 22 gennaio alle ore 16 in Biblioteca con l’ASD Pescasport “F. Durante” con la presenza del Presidente Erminio Puppo e la Vicepresidente del Municipio VII Ponente, Lorella Fontana.

Seguirà rinfresco nei locali dell'Associazione.

Per la partecipazione è gradita la prenotazione al 010-5578896 o all’e-mail benzieventi@comune.genova.it