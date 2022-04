25 Aprile a Santa Margherita Ligure: il programma

Santa Margherita Ligure celebra lunedì prossimo, 25 Aprile, il 77esimo anniversario della Liberazione.

Di seguito, il programma della mattinata.

Alle ore 8 deposizione di una corona di fiori sulla tomba del Partigiano Berto Solimano e dei Martiri del Turchino nel cimitero Urbano; deposizione di una corona sulle lapidi dei Caduti presso la chiesa di Nozarego; deposizione di fiori sulla lapide di Zanella al Parco del Flauto Magico.

Alle 8:40 deposizione di fiori sulla tomba del Partigiano Simone Stefani nel cimitero di San Lorenzo della Costa e al cippo commemorativo in località Violara. Deposizione di una corona al monumento ai Caduti, sempre nella frazione di San Lorenzo.

Alle 9:05 deposizione di una corona sulle lapidi ai Caduti presso la chiesa di San Siro.

Alle 9:15 riunione in piazza Mazzini, per la formazione del corteo, alla presenza delle Autorità Civili e Militari, dell’A.N.P.I., dei Reduci, delle Associazioni Combattentistiche, di Mutilati e Invalidi, Famiglie dei Caduti, Nastro Azzurro, della filarmonica cittadina “Cristoforo Colombo”, delle scolaresche, delle associazioni cittadine e della popolazione.

Alle 9:20 in corteo ci si muoverà per la deposizione di una corona al Parco della Rimembranza in via Martiri del Turchino e al monumento ai Caduti in corso Marconi.

Alle 10:30 celebrazione della messa nella basilica di piazza Caprera a suffragio dei Caduti.

Alle 11:15, in largo Amendola, in caso maltempo nell’atrio del municipio, intervento degli storici Emanuele Bacigalupo e Jacopo Giovannini.