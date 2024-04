Waterfront: ottomila euro a metro quadro, più del doppio di Boccadasse

Quanto può costare un appartamento nelle nuove palazzine del waterfront? La maggior parte degli annunci che si trovano in rete non lo specificano e i prezzi vengono forniti solo su richiesta. Ma nelle ultime settimane è apparso anche un bilocale, il cui prezzo è indicato.

Parliamo di un appartamento di 74 metri quadri posto al secondo piano. Vi è anche la possibilità di acquistare a parte un posto auto coperto a 31mila euro, oltre alla possibilità del diritto di prelazione per un posto barca.

Nell'annuncio viene ricordato come "il complesso sarà dotato di numerosi spazi comuni tra cui sala polifunzionale, palestra e sala giochi per bambini". Resta il fatto che per 74 metri quadri, composti da ampia zona giorno con cucina a vista, disimpegno, camera da letto matrimoniale, bagno e terrazzo al piano, la richiesta è di 599mila euro.

Dividendo quest'ultimo importo per la metratura dell'appartamento otteniamo poco più di ottomila euro a metro quadro. Una cifra decisamente superiore ai prezzi medi in città. Secondo le analisi di un noto gruppo immobiliare relative al primo semestre 2023, i prezzi più alti per un signorile nuovo sono tremila euro a metro quadro nella zona di via San Vincenzo.

Boccadasse, zona che risulta la più cara di Genova, si attesta a 3.500 euro. Insomma, secondo questi dati, per acquistare un'abitazione all'interno del nuovo waterfront, si spende più del doppio di quanto bisognerebbe sborsare nel caso di un appartamento in una delle zone più lussuose della città.

Cifre giustificate? Di certo il nuovo complesso rappresenta un unicum in città anche se, per evitare miasmi e altre situazioni potenzialmente sgradevoli per i futuri abitanti, sono state stanziate somme superiori rispetto a quelle inizialmente previste in modo da bonificare più a fondo possibile l'ex discarica inattiva, a suo tempo presente nell'area.

Anche la vicinanza con le riparazioni navali, distanti poche centinaia di metri, non sembra un punto a favore delle nuove palazzine. Ma questi ultimi aspetti evidentemente non incidono sulle cifre richieste. Resta il fatto che con questi prezzi, immobili che si pensava sarebbero stati venduti in un batter d'occhio, sono ancora sul mercato.