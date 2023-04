Waterfront, palazzine di lusso su un'ex discarica in "aree inondabili"

Il waterfront è una grande operazione commerciale i cui benefici per la città si potranno valutare appieno solo dopo anni dal termine dell'opera. Intanto nel cantiere i lavori proseguono a pieno ritmo, anche se in ritardo rispetto alla tabella di marcia visto che il sindaco Bucci, nel 2021, aveva parlato d'inaugurazione del Palasport e apertura di tutti i canali navigabili entro il 2022.

Chi si è trovato a transitare sulla strada sopraelevata Aldo Moro nella giornata di martedì 4 aprile probabilmente non ha potuto fare a meno di notare alcune chiazze scure laddove inizia a vedersi l'acqua all'interno del cantiere. Il sospetto è che si tratti di idrocarburi, la cui presenza era già stata certificata da Arpal. Per saperne di più, GenovaToday ha chiesto chiarimenti a Cds holding, il general contractor dell'opera. Attendiamo la risposta.

Già perché, vale la pena ricordarlo, il waterfront è un progetto che il Renzo Piano Building Workshop ha donato alla città, ma la cui realizzazione non è in capo agli enti pubblici, ma a privati, per un ammontare tra i 240 e i 260 milioni di euro. Non rientra dunque nella categoria delle 'grandi opere', ma è un grande cantiere privato.

Il monitoraggio delle emissioni provocate dal cantiere è in capo al committente, si tratta quindi di un auto-monitoraggio, sul quale vigilano gli enti locali come Arpal solo in caso di specifiche necessità. Il committente è tenuto a comunicare gli esiti dei rilievi in merito ai diversi inquinanti alla pubblica amministrazione, la quale, una volta in possesso di questi dati, è tenuta a renderli pubblici.

Ma finora poco o nulla si sa in merito alle emissioni del cantiere del waterfront. Mentre per quanto riguarda la nuova diga foranea o la costruzione del ponte San Giorgio sono stati creati siti internet dedicati, cercando sui motori di ricerca 'Waterfront Genova', il sito che salta fuori è quello del gruppo immobiliare che si occupa di vendere gli spazi in via di realizzazione. Gruppo per il quale lavora la sorella del vice sindaco di Genova, Pietro Piciocchi.

Le preoccupazioni relative ai materiali che vengono movimentati derivano dal fatto che sulla relazione urbanistica del 'Progetto Urbanistico Operativo (Puo) relativo al distretto di trasformazione N. 20 Fiera-kennedy – Settore 2 Del Piano Urbanistico Comunale' si legge: "Nella carta dei Vincoli Geomorfologici e Idraulici le aree ricadono in 'Aree Inondabili' e in 'Area Speciale Tipo B2 - Riporti Discariche Inattive' come disposto dai Piani di Bacino vigenti".

Informazioni che forse dovrebbero avere coloro che sono interessati ad acquistare uno spazio all'interno del waterfront, sempre in attesa di capire quale sarà la sorte delle riparazioni navali e se verranno effettivamente ampliate, incrementando dunque il loro impatto sul vicinato. Certo non si può pretendere che l'aria alla foce di un torrente come il Bisagno profumi di violetta, ma quello, se sta bene a chi compra gli alloggi, non rappresenta un problema per nessuno. Tenendo anche conto del fatto che "gli edifici saranno provvisti di sistemi di filtrazione elettrostatici e di ventilazione meccanica controllata, che garantiscono un continuo rinnovo dell'aria".

Quello che invece è nell'interesse di tutti è sapere che in quell'area non ci sono emissione nocive, quando un domani, a lavori conclusi, i genovesi inizieranno a vivere i nuovi spazi. Nel rapporto preliminare ambientale, verifica di assoggettabilità a Via e Vas progetto operativo per il waterfront di levante, predisposto dalla società Arcadis in sede di Puo, si legge che lo stato chimico dell'acqua e del sedimento marino è da considerarsi 'non buono' per la presenza di stagno tributile, classificato come: "Letale se viene inalato, tossico se ingerito, provoca irritazione cutanea e oculare, può provocare danni al timo, molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata".

Diversi comitati cittadini, con il comitato Porto Aperto in testa, hanno chiesto chiarimenti in merito alle emissioni inquinanti all'interno del cantiere del waterfront, obiezioni finora respinte al mittente. Così sono andati avanti i lavori fino a ieri, quando sono state scattate le foto di quello che sembra a tutti gli effetti uno sversamento di idrocarburi. In attesa di una risposta da Cds holding, riportiamo di seguito alcune considerazioni del comitato Porto Aperto di fronte alle ultime immagini.

"Hanno fatto le sedi dei plinti. Anche dopo aver rimosso montagne di terriccio l'olio continua ad affiorare - commentano da Porto Aperto -. E i plinti degli altri palazzi, se li hanno colati in questo modo, il cemento non può aver fatto presa. Il sospetto è che ci siano fusti interi e qualche fusto sia marcito".

"Le foto riportate in precedenza documentano in modo inequivocabile - proseguono da Porto Aperto - che dal sottosuolo continuano a emergere idrocarburi e che non è stato risolto, in modo appropriato, il problema dell'ex discarica su cui stanno sorgendo, e/o sorgeranno, i nuovi edifici e le altre infrastrutture. Questo è più che comprensibile, alla luce del fatto che hanno rimosso solo parte della terra inquinata, ovvero quella relativa alle fondazioni degli edifici e al canale. Mentre invece avrebbero dovuto rimuovere tutto il materiale inquinato presente nel sito (terra, detriti vari e quant'altro, compreso idrocarburi della più diversa specie) su cui in precedenza, negli anni Sessanta, erano state realizzate le opere dell'originaria Fiera di Genova".

"In pratica - chiariscono - non hanno tenuto conto del fatto che con il mare presente a pochi passi, l'acqua s'infiltra inevitabilmente nel terreno circostante (a meno che non vengano fatte adeguate opere di contenimento) e, trovando i piani di fondazioni degli edifici (e quant'altro attualmente in fase di realizzazione) a un livello più basso di quello della vicina acqua del mare, in base a un elementare principio di idrodinamica, si ha una spinta dell'acqua (infiltratasi nel terreno circostante), dal basso verso l'alto, tale da consentire un riequilibrio dei due livelli".

"Essendo presenti nel sottosuolo degli idrocarburi - proseguono da Porto Aperto -, che come è noto sono più leggeri dell'acqua, gli stessi vengono sospinti verso l'alto e quindi, inevitabilmente, tendono a emergere in superficie, come risulta dalle foto suddette. Non a caso nelle osservazioni che erano state presentate a suo tempo, al ministero dell'Ambiente, da due architetti genovesi, in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, si diceva: 'In considerazione del fatto che il canale e canaletto (e le opere a essi contigue), saranno realizzati su di un terrapieno ricavato in precedenza sottraendo al mare una parte della precedente linea di costa, in quella che era, almeno in parte, una discarica, si richiede di procedere a ulteriori analisi e approfondimenti onde evitare che le acque del canale vengano a contatto, sia diretto che indiretto, per infiltrazioni successive, con i materiali inquinanti ivi presenti".

"Alla luce di ciò - concludono - si formulava la richiesta di procedere all'esecuzione di ulteriori, indispensabili, accertamenti (Osservazione n° 3). Non se ne è minimamente tenuto conto e i fatti stanno lì a dimostrare che un po' di attenzione in più avrebbe evitato guai maggiori".