Starbucks, tutto pronto per l'apertura del primo locale a Genova

Sabato 13 maggio apre al pubblico il primo locale Starbucks a Genova in via Porta degli Archi 6. Il giorno della vigilia dell'apertura è prevista una preview per la stampa. La caffetteria più vicina al capoluogo, prima d'ora, era quella dell'outlet di Serravalle.

Dalla prima apertura a Milano nel 2018, Percassi è stato scelto come licenziatario unico di Starbucks in Italia ed è proprietario e gestore dei locali.

"Starbucks e Percassi - si legge sul sito dell'azienda - condividono gli stessi valori e l'impegno nell'offrire opportunità, anche lavorative, ai giovani e alla comunità italiana. Starbucks sarà a fianco di Percassi nel supportare i progetti, che, a livello locale, sono stati individuati come meritevoli di sviluppo, così come già fa all'estero con gli altri partner locali".

Altri locali della catena si trovano a Roma, Firenze, Torino e Milano, solo per citarne alcuni. La regione con la presenza più significativa è la Lombardia. Facile dunque prevedere grande afflusso di persone sabato nella zona di via Porta degli Archi, come avvenuto per la recente apertura di un'altra attività nuova in città, Mr Dick.