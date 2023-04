Apre a Genova la pasticceria che sforna peni e vagine

Sta per arrivare anche a Genova 'Mr Dick', una pasticceria molto particolare che sforna dolci a forma di peni e vagine. Sulla pagina Instagram della catena è infatti comparso l'annuncio della nuova apertura in via di Porta Soprana 19 rosso in pieno centro, a due passi da piazza Matteotti.'Mr Dick' è già presente in Italia con due punti vendita a Roma, uno a Milano e uno a Napoli, qui vengono preparati waffle, torte e cupcake a forma di peni e vagine, serviti con allusioni e battutine spinte ai clienti, ricoperti di cioccolato e creme.

Su internet è anche attivo un annuncio di ricerca personale sia part-time che full-time con stipendio a partire da 700 euro, l'apertura è stata fissata per lunedì 1° maggio 2023, chissà se anche i genovesi, come accaduto in occasione delle inaugurazioni nelle altre città, si metteranno in coda per gustare queste particolari delizie.

"Cerchiamo persone solari e irriverenti, che amano mettersi in gioco, stare a contatto col pubblico e sappiano divertirsi. La realtà lavorativa è frizzante, giocosa e dinamica - si legge nell'annuncio -. Avere un'esperienza pregressa come addetto/a alle vendite sarà sicuramente un punto a favore ma non è indispensabile, ci basta la voglia di imparare e la giusta attitudine. Nella nostra sexy pasticceria c'è posto per tutti".