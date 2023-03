Starbucks e Victoria's Secret, nuove aperture in centro a Genova

Se i genovesi sono abituati a inzuppare la focaccia nel cappuccino a colazione, presto potranno farlo anche nel frappuccino di Starbucks: la famosa catena statunitense apre infatti una caffetteria a Genova.

Pare che l'apertura sia prevista in primavera inoltrata, in particolare tra aprile e maggio, in via Porta degli Archi, tra via XX Settembre e piazza De Ferrari: il primo indizio era arrivato qualche settimana fa, con un annuncio che su Linkedin cercava personale proprio per l'azienda statunitense a Genova. La caffetteria più vicina al capoluogo, prima d'ora, era quella dell'outlet di Serravalle.

Non è l'unica nuova apertura nel centro di Genova: prossimamente è in arrivo in via XX Settembre (dove c'era Dmail) anche Victoria's Secret, altro brand americano, questa volta di lingerie.