Rinnovo contratto metalmeccanici, coinvolti 30mila addetti in Liguria

Si sono riuniti a Genova tutti i delegati della Fim Cisl della Liguria per l’illustrazione della piattaforma del rinnovo del contratto dei metalmeccanici industria che riguarda 1,5 milioni di lavoratori a livello nazionale e nei prossimi giorni partiranno le assemblee nei luoghi di lavoro per presentarlo e farlo votare alle lavoratrici e ai lavoratori in tutta la Liguria, che riguarda quasi 30000 addetti con il contratto metalmeccanico industria.

Erano presenti il segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano, il segretario generale Fim Cisl Liguria Christian Venzano e il segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri.

