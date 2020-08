Magazzini pieni, vasta offerta nei saldi post 'lockdown'

Tra i tanti inediti di questo 2020 segnato dalla pandemia di coronavirus, ci sono anche i primi saldi della storia a scattare in agosto: una giornata inaugurale che, per i commercianti al dettaglio del settore abbigliamento e calzature, è trascorsa soprattutto all’insegna della speranza: «Una partenza diesel - sintetizza Francesca Recine, presidente di Fismo-Confesercenti Genova -. Chiaramente, dato il gran caldo, non c'è stato l'assalto ai negozi, ma ce lo aspettavamo: eppure qualcosa si è mosso e, soprattutto, abbiamo servito i primi turisti da molti mesi a questa parte. Speriamo possa davvero trattarsi di un primo, piccolo segnale positivo per i prossimi giorni».

«Impossibile qualsiasi bilancio con gli anni passati - prosegue Recine - perché mai prima i saldi erano partiti ad agosto e, soprattutto, mai nessuno si era trovato a fare i conti con le conseguenze di un così prolungato lockdown, che ha cambiato abitudini e stili di vita. Probabile, quindi, che anche il mese di agosto si riveli diverso da quello che conoscevamo, e che molte più persone si ritrovino a passarlo in città. Non escludo, poi, che molti colleghi decidano di prolungare l'orario di apertura, sfruttando le più fresche ore serali: in via Luccoli, ad esempio, per il primo giorno abbiamo optato per le 21.30».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Intorno a Ferragosto - conclude la presidente Fismo - tireremo le prime vere somme di questi saldi mai visti. Quel che è certo è che le occasioni non mancheranno, perché a causa dei mesi di inattività, abbiamo ancora i magazzini pieni e per i nostri clienti non c'è che l'imbarazzo della scelta».