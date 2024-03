Piaggio Aerospace, a Tursi incontro tra sindacati e dg dell’Aeroporto per il futuro dei lavoratori

Si è svolto giovedì 29 febbraio 2024 a palazzo Tursi, nell'ufficio dell’assessore al Lavoro del Comune di Genova Mario Mascia, l’incontro tra Cgil, Cisl, Uil confederali e di categoria e il direttore generale dell’Aeroporto Cristoforo Colombo, Francesco D’Amico, per discutere del futuro dei lavoratori di Piaggio Aerospace.

"La delega al Lavoro è stata istituita dal sindaco Marco Bucci all'inizio di questo secondo mandato per contribuire a risolvere i problemi che coinvolgono non solo i lavoratori, le loro famiglie e le aziende ma anche l'intera comunità genovese e le sue prospettive di sviluppo economico. Vogliamo tutelare le professionalità e i posti di lavoro - ha detto l’assessore Mario Mascia durante l’incontro - e vogliamo farlo sviluppando nuove sinergie e rinnovando quelle già in essere. I lavoratori della Piaggio hanno un know how che va tutelato, ma ci sono dei profili il cui upgrade formativo può essere fondamentale nell’ottica del loro futuro e questo può essere garantito anche grazie all’ausilio di enti certificatori come Enac oltre che di Regione Liguria. Sono molto soddisfatto di questo incontro, perché ho visto da entrambe le parti la volontà di trovare una soluzione fattiva e collaborativa nell'interesse dei 180 lavoratori di Piaggio, delle loro famiglie e della nostra Genova".

Durante l’incontro, infatti, le sigle sindacali hanno ripercorso quanto accaduto nel recente passato ai 185 lavoratori di Piaggio Aerospace e da parte del dg di Aeroporto Francesco D’Amico si è riscontrata subito la disponibilità, previo accordo con la parte datoriale Piaggio, a fare da facilitatore di sinergie logistiche e lavorative tra i lavoratori di Piaggio e i clienti che abbisognino di servizi proprio nel settore manutenzione, che rappresenta il core business prevalente di Piaggio a Genova.

Il Comune di Genova in una nota sottolina che "si è trattato del primo tavolo che, dopo decenni, con la nostra mediazione, è riuscito a mettere a diretto contatto i sindacati e i lavoratori Piaggio con l’Aeroporto. È stato condiviso l’avvio di un percorso che prevede il coinvolgimento al tavolo di Enac, di Piaggio come parte datoriale e di Regione Liguria affinché si arrivi a un protocollo di intesa che preveda la facilitazione da parte di Aeroporto di Genova nell'upgrade delle professionalità dei lavoratori Piaggio, anche con la collaborazione tecnica e di certificazioni Enac stessa. L’obiettivo finale è quello di affiancare in futuro al piano industriale di Piaggio anche altre attività a servizio dell’utenza dell'Aeroporto di Genova".

