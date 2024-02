Cinque offerte di acquisto per Piaggio Aerospace

Sono cinque le offerte giunte per l'acquisizione di Piaggio Aerospace al 30 gennaio, ora all'esame dettagliato dei commissari: a fare il punto sull'azienda è Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati dopo aver ricevuto risposta a un'interrogazione presentata per un aggiornamento sulla vicenda.

"Il governo - dice la parlamentare - ribadisce la necessità che venga individuata un'offerta che assicuri solidità finanziaria e un piano industriale che garantisca il futuro dei siti produttivi e la salvaguardia dei livelli produttivi e occupazionali. Solo in esito alla valutazione dei commissari il Mimit valuterà ulteriori azioni di competenza, compresa la proroga dell'amministratore straordinaria se si rendesse necessaria".

Tra tre settimane si chiude la gara: "Se non si arrivasse a un'assegnazione immediata - commenta Cavo - potrà essere opportuno valutare di costruire una soluzione, anche sulla base dell'analisi delle offerte pervenute, che preveda una partecipazione pubblica, come socio di produzione o di capitale, tenendo aperta la possibilità di una proroga dell'amministratore straordinaria se le tempistiche dovessero richiederlo".

Dopo il documento su Piaggio Aero votato in consiglio comunale, anche da quello regionale è arrivato l'ok a un'ordine del giorno proposto dal Pd per valutare la disponibilità di Leonardo di partecipare all'acquisto della società come partner strategico, e per chiedere al governo di convocare urgentemente le parti sociali.

“L’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno da parte del consiglio regionale è un segnale importante rispetto alla superficialità dimostrata in queste settimane da alcuni parlamentari del centrodestra, fermi in attesa dell’esito del bando - polemizza il consigliere regionale dem Roberto Arboscello -. Permettere al governo di verificare la disponibilità di Leonardo di partecipare all’acquisto di Piaggio è un modo per lavorare fin d’ora a una alternativa. Tutti ci auguriamo il buon esito del bando, ma nel caso andasse a vuoto, come le volte precedenti, sarebbe già pronta un’alternativa in grado di rilanciare subito l’azienda senza ulteriori attese".