Tre posti a tempo indeterminato in Comune, il bando di concorso

C'è tempo fino alle 23.59 di lunedì 27 dicembre 2021 per presentare la propria candidatura per un concorso con tre posti a tempo pieno e indeterminato di 'istruttore tecnico-geometra, categoria C'. Due posti disponibili al Comune di Rapallo e uno al Comune di Santa Margherita Ligure.

Negli allegati dell'articolo il pdf con il bando di concorso completo, tra i requisiti richiesti il diploma di geometra ora sostituito dal diploma rilasciato dagli istituti tecnici 'costruzioni, ambiente e territorio', età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo alla data di scadenza dell’avviso, la conoscenza della lingua inglese e l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Tra le mansioni che aspeteranno i tre assunti la progettazione attraverso l’attività di analisi e rilievi del patrimonio immobiliare, delle infrastrutture viarie, di interventi di riqualificazione urbana, di piani e programmi relativi alla pianificazione del traffico e della sosta. E poi la progettazione esecutiva di intervento per la costruzione e manutenzione di opere e infrastrutture, la manutenzione di opere, infrastrutture e impianti. Tutti i dettagli nel pdf tra gli allegati dell'articolo.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (Spid). A questo link (https://sportellotelematico.comunesml.it/node/2653) il bando e le informazioni specifiche per presentare la candidatura.