Amt cerca autisti, ultime ore per candidarsi

Amt cerca ragazze e ragazzi motivati per lavorare a servizio del trasporto pubblico della Città Metropolitana di Genova. La selezione è attiva fino a lunedì 25 marzo. Oggi sono più di 1.800 gli autisti, che lavorano in Amt, solo negli ultimi tre anni ne sono stati assunti 470.

Amt precisa che verranno accettati 'con riserva' anche i candidati che, pur essendo nati in data antecedente al 31 dicembre 1994, non abbiano compiuto i 30 anni di età allo svolgimento dei colloqui. Resta inteso che al momento dell'eventuale proposta di assunzione tutti i candidati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la selezione.

Requisiti per la partecipazione alla selezione

(appartenere ad almeno una delle seguenti categorie):

Categoria A essere nati dopo il 31 dicembre 1994

Categoria B essere nati prima del 1 gennaio 1995 e, in questo caso, essere beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione:

Naspi (saranno ritenute valide ai fini della partecipazione alla selezione, le candidature che autocertificheranno sotto propria responsabilità, attraverso l'apposito modulo, di essere beneficiari di Naspi alla data del relativo invio)

Dis-Coll

Categoria C risultare iscritti alle liste di Collocamento Mirato (Legge 68/99 art. 1, art. 18)

Per tutte le categorie A, B, C essere in possesso di Patente di guida D e CQC passeggeri entrambe valide.

La selezione è rivolta indistintamente a uomini e donne (L.903/77 e L.125/91) e viene svolta secondo criteri di pari opportunità, nel rispetto di quanto indicato nel CCNL di categoria, garantendo nelle varie fasi il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Modalità di partecipazione

Per partecipare alla selezione è necessario registrare i propri dati entro il 25 marzo 2024 compilando il modulo (rif. ABU/24/01). I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti di cui al Punto 1., riceveranno attraverso mail la convocazione alla Selezione. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli interessati tramite e-mail all'indirizzo fornito all’atto della registrazione della candidatura.

Amt declina ogni responsabilità in caso di mancato recapito della convocazione a causa di errato inserimento da parte del candidato del proprio indirizzo e-mail.

Iter selettivo

La Selezione prevede lo svolgimento nella medesima giornata di più prove (per es.: test/quesiti/questionari/colloqui di gruppo e individuali), che saranno somministrate da una Commissione mista composta da personale esperto aziendale e personale specializzato di Società esterne di selezione.

Tutte le suddette prove si terranno a partire dal mese di aprile 2024.

Graduatoria e assunzioni

I candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo verranno inseriti in una Graduatoria Finale (rif. ABU/24/01) che sarà pubblicata sul sito web di AMT e avrà validità per 24 mesi dalla data di pubblicazione, da cui AMT attingerà per eventuali future esigenze di personale nel Trasporto Urbano. A parità di punteggio, la posizione in Graduatoria sarà definita in base alla maggiore anzianità anagrafica.

Al momento dell’eventuale proposta di assunzione tutti i candidati dovranno essere in possesso di tutti gli altri requisiti necessari elencati sotto:

Categoria A non avere compiuto i 30 anni di età

Categoria B essere beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione:

Naspi

Dis-Coll

Categoria C risultare iscritti alle liste di Collocamento Mirato (Legge 68/99 art. 1, art. 18)

Tutte le Categorie: A, B e C:

patente di guida D e CQC passeggeri in corso di validità

idoneità psico-fisica a seguito degli accertamenti obbligatori per legge da effettuarsi presso Enti/Strutture preposti (D.M. 88/99)

godimento dei diritti politici

assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti (come descritto nella Procedura Selezione e Assunzione del Personale AMT e scheda reati allegata)

per i cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno per motivi di lavoro in corso di validità

buona conoscenza della lingua italiana.

Amt potrà attingere dalla Graduatoria di cui sopra per eventuali assunzioni attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi. Solo per coloro che risulteranno iscritti alle liste di Collocamento Mirato (categoria C), potrà eventualmente essere utilizzata altra tipologia contrattuale ai sensi di legge. Per tutti l’inquadramento previsto è quello relativo al profilo professionale Operatore di Esercizio parametro retributivo 140 del vigente CCNL Autoferrotranvieri. Ulteriori informazioni qui.