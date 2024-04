Lavoro, recruitment day della grande distribuzione nei centri per l'impiego

Domani, mercoledì 10 aprile, è la giornata del 'Recruitment Day' nella gdo (super e ipermercati) nei centri per l'impiego della Città Metropolitana di Genova e La Spezia.

L'appuntamento è dalle 9 alle 12,30 presso i centri dell'impiego genovesi (centro, ponente, Valbisagno, Valpolcevera e Tigullio) e dalle 14 alle 17,30 presso la sede della Spezia (organizzato congiuntamente dai Centri per l'Impiego della Spezia e di Sarzana).

Per iscriversi bisogna inviare una mail al centro per l'impiego presso cui si intende partecipare e presentarsi domani con un curriculum vitae aggiornato. Per ulteriori informazioni il numero da chiamare è 0102893000.

"Questi eventi sono molto importanti perché danno un'opportunità unica: la possibilità di un contatto diretto di chi cerca lavoro con le aziende di un determinato settore. Regione Liguria sta rinnovando in maniera massiccia e con notevole investimento di risorse tutti i nostri 14 centri per l'Impiego che alla fine dei lavori saranno 15. L'evento sarà il primo ospitato nella nuova sede di Sarzana che abbiamo inaugurato proprio ieri" afferma l'assessore regionale al Lavoro e Politiche attive dell'Occupazione Augusto Sartori.