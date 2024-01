Poste cerca consulenti finanziari, ultimi giorni per candidarsi

Poste Italiane cerca laureati motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari da inserire negli uffici postali della provincia di Genova. La selezione è rivolta a laureati o laureandi (triennale o magistrale), con ottime capacità di comunicazione e di relazione, interessati al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e gli investimenti, predisposti per il lavoro in autonomia/di gruppo e per lavorare su obiettivi commerciali sfidanti e in possesso di una buona conoscenza del pacchetto Office.

Costituisce un titolo preferenziale, tra gli altri, il possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche. In caso di superamento dell'iter selettivo, il candidato potrà essere assunto con un contratto di lavoro dipendente full time (36 ore settimanali su 6 giorni lavorativi) e con retribuzione commisurata al livello di esperienza maturata, secondo quanto previsto dal Ccnl di Poste Italiane.

C'è tempo fino a lunedì 15 gennaio per inviare la propria candidatura come consulente finanziario e partecipare alla selezione per gli uffici postali della provincia di Genova. Basta collegarsi alla pagina web del sito istituzionale di Poste Italiane, posteitaliane.it, nella sezione 'Carriere', 'Lavora con Noi', 'Posizioni Aperte' e inserire il proprio curriculum vitae.

In provincia di Genova sono già 133 i consulenti impiegati nei 158 uffici postali. Dal 2022 sono 44 i consulenti finanziari assunti sul territorio provinciale.

Zamira Riera è una delle neo assunte nel ruolo di consulente finanziario: "Sono molto soddisfatta dell'opportunità che mi è stata offerta - afferma la giovane - in quanto mi trovo a mio agio con la professione che svolgo. Ho trovato sin da subito un ambiente accogliente, pronto ad aiutarmi in ogni momento. Sogno nel cassetto? Crescere professionalmente, sono ambiziosa e mi piacerebbe aumentare le mie competenze e responsabilità".