La Croce Blu Castelletto cerca autista soccorritore, come candidarsi

Opportunità di lavoro. La Croce Blu Castelletto, pubblica assistenza con sede in corso Solferino, è alla ricerca di un autista soccorritore e ha pubblicato l'annuncio anche sui propri canali social.

I requisiti richiesti sono età non inferiore a 21 anni e preferibilmente non superiore ai 29, il possesso di patente B da almeno tre anni e della certificazione BLS-D in corso di validità. Richiesta poi pregressa esperienza documentabile in materia di soccorso sanitario e l'assenza di carichi pendenti.

"Chiunque fosse in possesso dei predetti requisiti - scrive la Croce Blu Castelletto - potrà sottoporre la propria candidatura inviando il curriculum vitae all indirizzo mail segreteria@croceblucastelletto.it".