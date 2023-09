Cuochi di bordo e tecnici, due nuovi corsi gratuiti

Nuove opportunità disponibili in Liguria per lavorare a bordo delle navi Costa Crociere. L'Accademia Italiana della Marina Mercantile, in collaborazione con la compagnia italiana, ha aperto due nuovi corsi Its, dedicati rispettivamente alla formazione delle figure professionali di cuoco di bordo e multimedia technician (i professionisti che gestiscono le infrastrutture tecniche dell'intrattenimento di bordo). Grazie al sostegno della Regione Liguria, i corsi saranno totalmente gratuiti per gli iscritti.

I posti disponibili sono in tutto 44, di cui 22 per i cuochi di bordo e 22 per i multimedia technician. Entrambi i corsi hanno durata biennale, suddivisi tra una parte didattica in aula, che si svolgerà presso il centro di formazione di Villa Figoli des Geneys ad Arenzano, e una di stage a bordo delle navi Costa.

Costa Crociere si impegna ad assumere almeno il 70% degli allievi, che completeranno i percorsi formativi con esito positivo. Dal 2017 ad oggi, i corsi Its realizzati in Liguria con la collaborazione di Costa sono stati in tutto 5 ed hanno fatto registrare una percentuale di assunzione del 93% circa, ben al di sopra della soglia minima garantita.

La scadenza dei bandi è prevista il 6 ottobre per l'Its multimedia technician, e il 12 ottobre per l'Its cuoco di bordo. Le domande di iscrizione e le scheda informativa dei corsi, con i contenuti e le modalità di selezione, sono disponibili sui siti web www.accademiamarinamercantile.it e https://career.costacrociere.it/academy/. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile contattando i numeri 010 8998424/010 8998411 oppure tramite e-mail all'indirizzo: selezioni-arenzano@faimm.it.

I due corsi Its sono aperti a cittadini dell'Unione Europea di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese.

Inoltre, per l'Its cuoco di bordo è necessario il diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado conseguito presso istituti professionali di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, indirizzo settore cucina. In alternativa, è accettato anche il diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, con l'aggiunta di almeno 6 mesi di esperienza lavorativa, anche non continuativi, e/o corsi di formazione o stage nel settore cucina; oppure il diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, insieme a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito tramite corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore, e almeno 6 mesi di esperienza lavorativa, anche non continuativi, e/o corsi di formazione o stage nel settore cucina.

Per l'Its multimedia technician è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, o in alternativa il diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, insieme a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito tramite corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore.

Oltre ai due nuovi corsi Its, rimangono aperte sino al 28 settembre le iscrizioni al corso breve, di 448 ore, anch'esso gratuito, dedicato alla formazione di animatori per ragazzi e bambini, che lavoreranno a bordo delle navi Costa. I posti disponibili sono in tutto 15 e la sede del corso è Genova. Ulteriori informazioni disponibili sempre sui siti web www.accademiamarinamercantile.it e https://career.costacrociere.it/academy/.