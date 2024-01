Il Comune assume addetti agli sportelli del turismo, basta il diploma: come candidarsi

Il Comune di Genova assume a tempo pieno e indeterminato quattro 'istruttori servizi alla comunità - addetti agli uffici del turismo', sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale per l’annualità 2024 (a questo link il bando completo). Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 2 febbraio 2024.

Cosa fanno gli addetti agli uffici del turismo

Il Comune cerca unità qualificate, in possesso di adeguate competenze e conoscenze, che saranno chiamate a lavorare presso le strutture preposte all’erogazione di servizi di informazione e accoglienza turistica dislocate a Genova. L’ambito di attività attiene a funzioni di accoglienza e informazione, finalizzate, in particolare, ad agevolare e orientare il turista nella sua permanenza nella città di Genova. Le strutture del Comune nelle quali i vincitori dovranno lavorare saranno gli sportelli informativi costituenti 'biglietto da visita' e 'vetrina del territorio', a servizio di un’utenza desiderosa di informazioni, assistenza e accoglienza, con particolare riferimento a turisti italiani e stranieri, ma anche in funzione di supporto a operatori turistici, giornalisti, associazioni di categoria, enti pubblici e a tutti coloro che, a vario titolo, desiderano usufruire delle risorse turistiche del territorio. Ai candidati, pertanto, oltre alla conoscenza delle lingue straniere maggiormente diffuse, del territorio della Città di Genova e della sua Provincia, sarà richiesta capacità di adeguato utilizzo dei canali di accesso e di uscita dei servizi, quali ad esempio posta elettronica e piattaforme social. Viene inoltre richiesta elevata capacità di utilizzo di tutte le principali funzionalità informatiche correlate all’uso della rete Internet.

Requisiti e disponibilità richiesta

Il servizio al pubblico interessa anche i giorni festivi il sabato e la domenica, spesso il lavoro è legato alla stagionalità del turismo e implica flessibilità oraria. Tra i requisiti richiesti un'età non inferiore ai 18 anni, non avere riportato condanne penali, né essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso, il possesso delle credenziali di autenticazione al Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) o della Carta di Identità Elettronica (Cie) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) personale. Per partecipare al bando serve un diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quadriennale o quinquennale. Sono inoltre richiesti almeno sei mesi di servizio, anche non continuativi, in strutture di accoglienza al pubblico, di turismo o di informazione turistica in Italia. Richiesta un'ottima conoscenza, parlata e scritta, oltre che della lingua italiana, della lingua inglese e di una seconda lingua tra francese, spagnolo e tedesco.

Dove presentare la domanda e quando

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte esclusivamente mediante la compilazione del form di candidatura sul portale unico di reclutamento della funzione pubblica (https://www.inpa.gov.it/) entro le ore 23:59 del 2 febbraio 2024. Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio della domanda di ammissione.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp