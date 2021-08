Amt seleziona autisti per Genova e provincia

La selezione è rivolta esclusivamente a chi è già in possesso di patente di guida D e CQC passeggeri in corso di validità

Sul sito amt.genova.it è stata pubblicata una nuova selezione autisti autobus, sia per il servizio urbano che provinciale; i profili richiesti sono:

Autista Bus Urbano (rif. Abu/21/03)

Autista Bus Trasporto Provinciale (rif. Abp/21/03).

La selezione è rivolta esclusivamente a chi è già in possesso di patente di guida D e CQC passeggeri in corso di validità. La selezione per entrambi i profili si svolgerà nei mesi di settembre e ottobre, si potrà partecipare alla selezione per uno solo dei profili: Autista Bus Urbano/Autista Bus Trasporto Provinciale, dichiarando la propria scelta attraverso il modulo di autocertificazione che dovrà essere inviato via e-mail.

I requisiti per la partecipazione alla selezione (appartenere ad almeno una delle seguenti categorie):

categoria A essere nati dopo il 31 GENNAIO 1992

categoria B essere nati prima del 1° febbraio 1992 e, in questo caso, essere beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione: Mobilità; Naspi; Aspi; Mini Aspi; Dis-Coll; Indennità speciale di disoccupazione edile

categoria C risultare iscritti alle liste di Collocamento Mirato (Legge 68/99 art. 1, art. 18).

per tutti: essere iscritti alla data del 31 agosto 2021 nel DB della Ricerca di Personale aperta il 1° marzo 2021 ed essere in possesso di Patente di guida D e CQC passeggeri entrambe valide

per il profilo Autista Bus Trasporto Provinciale (rif. ABP/21/03) la CQC non dovrà essere soggetta a limitazioni.

È importante rispondere alla mail inviata da Amt, che verrà spedita all'indirizzo di posta elettronica registrato nel Database.

La segreteria del sindacato Ugl, come di consueto, organizza corsi di preparazione gratuiti per affrontare al meglio la preparazione e formazione alle fasi di selezione, avvalendosi di un team formativo di esperti, psicologi e legali. Per contatti: Roberto 328 9563049, Elisabetta 347 9705345.