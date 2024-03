Amt assume: requisiti e come candidarsi

Amt cerca autisti per il servizio del trasporto pubblico della Città Metropolitana di Genova, la selezione del personale è attiva fino al 25 marzo e, scrive l'azienda in una nota: "Può essere un’occasione per tante ragazze e tanti ragazzi di trovare un lavoro stimolante, in una realtà dinamica, innovativa e proiettata verso il futuro. Oggi sono più di 1.800 gli autisti che lavorano in Amt, solo negli ultimi tre anni ne sono stati assunti 470. Un’opportunità per tanti giovani di entrare nel mondo del lavoro o per chi si trova in particolari condizioni di disoccupazione di avere una nuova occasione".

Tra i requisiti richiesti, appartenere a una delle tre seguenti categorie:

Categoria A: essere nati dopo il 31 dicembre 1994

Categoria B: essere nati prima del 1° gennaio 1995 e, in questo caso, essere beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione: Naspi, Dis-Coll.

Categoria C: risultare iscritti alle liste di Collocamento Mirato.

Per tutte le categorie A, B, C essere in possesso di patente di guida D e CQC passeggeri entrambe valide.

Tutti i dettagli della selezione sono consultabili a questo link: https://www.amt.genova.it/amt/societa_trasparente/bandi-di-concorso/avviso-di-selezione-per-la-mansione-di-autista-bus-trasporto-urbano-rif-abu-24-01/

