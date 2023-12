Abbigliamento e articoli per la casa, nuovo negozio in centro

Natura, l'azienda di moda, accessori, prodotti per la casa e regali, apre il suo sesto negozio in Italia, precisamente nella città di Genova.

Dopo le aperture di Bergamo, Torino e Milano, Natura consolida la sua presenza nel Nord Italia con l'apertura del suo primo negozio a Genova. Situato in via XII Ottobre 20, questo nuovo negozio offre al marchio una superficie di vendita di 170 metri quadrati.

Un negozio che si proietta come presentazione del concetto Natura alla città. Un concetto che è in grado di mescolare nello stesso spazio prodotti di moda, articoli da regalo e accessori per la casa.

Il nuovo negozio continua a rispettare la massima dell'azienda: "presentare ogni negozio come uno spazio unico, ma sempre trasmettendo comfort e benessere attraverso l'effetto 'casetta'". L'illuminazione continua a lavorare indirettamente per creare un'atmosfera soft e la palette di colori mira a valorizzare le collezioni di moda, gli accessori e i regali, che compongono l'offerta unica.

Per l'azienda, l'Italia è un mercato prioritario, con due nuove aperture previste nel nord Italia in questo semestre. In questo modo si prevede di raggiungere l'obiettivo di fatturato del 40% rispetto al 2022.