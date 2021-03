Max Mara riapre il negozio di Genova

Max Mara riapre lo store di Genova a un nuovo civico, il 213, di via XX settembre. Dopo la chiusura dello storico negozio Max Mara, ad agosto 2020, situato nella stessa via, un nuovo store di 295 mq aprirà i battenti mercoledì 10 marzo 2021 e ospiterà le collezioni Max Mara, Max Mara Studio, Max Mara Elegante, Sportmax e Weekend Max Mara.

Gli interni del nuovo store riflettono le caratteristiche principali degli altri flagship Max Mara nel mondo: volumi in ottone di De Castelli, pavimenti in legno ecosostenibile di rovere ossidato e di ceppo bergamasco. Tutti i materiali utilizzati sono rigorosamente made in Italy.

La casa di moda italiana è nata nel 1951 e oggi vanta 23 collezzioni e una propria linea di profumi e cosmetici.