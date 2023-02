Classifica degli stipendi: a Genova si guadagna la metà che a Milano

Se quella di Milano è la provincia con gli stipendi più alti in Italia, la differenza con le altre è impressionante e la Città Metropolitana di Genova scivola decima nella classifica nazionale con un valore che è poco più della metà di quello lombardo.

Nella classifica, stilata dal Centro Studi Tagliacarne in base a elaborazioni provinciali sulle voci che compongono il reddito disponibile a prezzi correnti e pubblicata sul Corriere della Sera, si prendono in considerazione i dati del 2021: in media, a Milano, un lavoratore dipendente ha guadagnato 30.464 euro. Uno stipendio medio due volte e mezzo più alto rispetto alla media nazionale (12.473 euro) e ben nove volte più alto di quello di Rieti, ultima in classifica. Subito dopo Milano, comunque, il salto è grande: Bolzano, seconda della lista, può contare "solo" su 18.942 euro. Per arrivare a Genova bisogna andare alla decima posizione: un lavoratore che risiede nella nostra Città Metropolitana, nel 2021, ha guadagnato in media 16.031 euro. Prima vengono Milano, Bolzano, Bologna, Parma, Roma, Reggio Emilia, Firenze, Modena e Vicenza. Non benissimo, considerato che Genova secondo l'Istat è la quarta città più cara d'Italia e seconda per inflazione.

La Liguria, con Savona, è invece prima in classifica per quanto riguarda un altro dato, ovvero l'incremento maggiore delle retribuzioni tra il 2019 e il 2021: la provincia di Savona qui si aggiudica il podio con un +14,3%.

Non esiste, però, solo il reddito da lavoro dipendente: per quanto riguarda le altre fonti di guadagno, come l'incasso per affitti o rendite finanziarie, c'è una discrepanza forte tra nord e sud. Mentre a Milano, città con i redditi più alti, il 90% dei cittadini vive con il solo stipendio da dipendente, a Rieti, ultima in classifica, si scopre che i cittadini sono costretti a diversificare con altre fonti diverse dal salario.