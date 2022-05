Genova quarta città più cara d'Italia, Liguria seconda regione

Genova è una delle città più care del Paese. Con un'inflazione del 6,6% si colloca al quarto posto come certificato dall'ultimo rapporto Istat sui prezzi del bene al consumo, in base al quale l'Unione nazionale dei consumatori ha stilato una classifica delle città più "salate" d'Italia.

La Superba è preceduta da Trento con un'inflazione annua pari a +7,5%, Verona +7% e Bolzano la città più cara d'Italia con +8,1% che si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua di 2.577 euro.

A Genova il rincaro medio è di 1.601 euro, ma balza a 2.491 euro per una famiglia di quattro persone.

Nella classifica delle regioni, la Liguria sale al secondo posto delle più care, con un aggravio medio di 1.480 euro, 2.442 per una famiglia di quattro persone. Primo in classifica il Trentino-Alto Adige (2.087, 2.989 euro). A livello nazionale l'Istat attribuisce questi rincari in larga parte ai prezzi dell'energia. A livello locale il tasso d'inflazione è quasi esclusivamente dovuto ai prodotti alimentari (17-20% della spesa) senza trovare, dunque, giustificazione nel periodo storico che registra, per il conflitto ucraino-russo, un rincaro dei prezzi dell'energia.