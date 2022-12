Disservizi Bper, la Uil: "L'azienda deve procedere con nuove assunzioni"

"Bper si deve attivare urgentemente per rispondere al territorio con nuove risorse umane". A distanza di una settimana dalla data dal conversion week end, Uil Liguria e Uilca Liguria sottolineano: "Ancora una volta abnegazione e professionalità dei dipendenti hanno ridotto l’impatto che l’operazione di fusione tra Bper e Carige ha determinato. Il nostro sindacato è consapevole della complessità del processo messo in atto, ma la differenza è fatta dalle persone".

Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria, Silvio Trucco, segretario generale Uilca Liguria e Mauro Corte, segretario coordinamento Banca Carige, aggiungono: ".Ancora una volta crediamo che l'azienda debba pronunciare pubblicamente un forte grazie a tutti i dipendenti che si stanno spendendo per non abbandonare i clienti ai disservizi in corso".

"Alla luce delle difficoltà di questi giorni, dovuti al passaggio - concludono i sindacalisti - è fin troppo facile evidenziare che noi lo avevamo detto: Banca Carige era una banca con un forte radicamento territoriale caratterizzato da un forte afflusso di persone allo sportello. Tuttavia, oggi preferiamo avanzare una proposta che diventa in queste ore una richiesta urgente: l’azienda deve procedere con le assunzioni da destinare alle filiali che, con gli organici ridotti ai minimi termini, non potranno sopportare ancora a lungo queste problematiche che si stanno riflettondo sulla clientela, con forti disagi anche sul benessere aziendale dei lavoratori. Bper dimostri quanto tiene al territorio e proceda con le assunzioni".