Banca Carige diventa Bper e il sito va in tilt: conti inaccessibili

"Ci spiace ma non sappiamo dirle quando il disservizio sarà risolto": così si sentono rispondere gli utenti che in queste ore stanno provando ad accedere ai servizi di home banking di Bper Banca, lo riporta Today.it. Tutto per via dell'ingresso nel gruppo emiliano di Banca Carige, principale ente creditizio ligure, con tutta la sua mole di clienti e sportelli. Se qualche disagio era scontato, quello con cui si trovano ad intrefacciarsi gli utenti è un vero e proprio blackout della fruizione dei conti correnti via internet, un disservizio iniziato già nel weekend con la migrazione dei sistemi.

Sotto i nuovi vessilli del colosso modenese sono infatti entrati 800mila correntisti Carige che portano a cinque milioni i clienti entrati nell’orbita del gruppo della banca guidata dal ceo Piero Montani. Se il marchio Carige resta negli sportelli liguri e in quelli della Toscana del Nord, Bper è entrata in possesso dell'intero capitale e da oggi cambierà il codice Iban dei clienti Carige.

Qualche disagio in più ci sarà, invece, per chi avrà necessità di prelevare agli sportelli o effettuare versamenti in questi primi giorni. Alfredo Majo, responsabile relazioni esterne Carige, ora Bper, spiega che le code si stanno verificando soprattutto per richieste di informazioni da parte dei clienti, specie le persone più anziane.

First Cisl: "Colleghi al lavoro perché tutto fili il più liscio possibile"

Fabrizio Mattioli e Matteo Muzio del sindacato First Cisl, rispettivamente segretario responsabile Liguria e segretario Gruppo Bper Banca, commentano: "È evidente che un passaggio così 'epocale' non può che comportare un impegno professionalmente pesante per le colleghe e i colleghi dell'ormai ex Gruppo Carige, che stanno continuando a lavorare alacremente, compreso lo scorso week end, per contribuire a che tutto fili il più liscio possibile. Per quanto ci riguarda, stiamo monitorando attentamente la situazione, proprio con specifico riferimento alle ricadute di questo passaggio su lavoratrici e lavoratori, sui carichi di lavoro ed in generale sugli impatti di tale operazione".

"Continueremo a monitorare - concludono i sindacalisti - gli sviluppi degli impatti dell'operazione di aggregazione, così come vigileremo anche nel prossimo futuro sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, sulla tutela delle persone in merito a qualsiasi fenomeno di mobilità territoriale e professionale e sul mantenimento dei presidi territoriali. Ricordiamo infine che, il 5 novembre scorso, First Cisl e le altre organizzazioni sindacali hanno raggiunto con l'azienda l'intesa relativa all'accordo di armonizzazione normativa e contrattuale, da noi giudicato molto positivamente. Non solo per gli aspetti economici e normativi, che comunque crediamo abbiano non secondaria rilevanza, ma anche perché riteniamo che tale accordo, giunto dopo un confronto serrato e dall'esito non scontato alla vigilia, possa nei fatti consentire alle colleghe ed ai colleghi dell'ex Gruppo Carige di contare su un'importante base sulla quale impostare e costruire il futuro in Bper Banca e di affrontare in maniera migliore il percorso aggregativo nella nuova realtà".

Assessore Benveduti: "Nuovo corso mantenga testa, gambe e cuore in Liguria"

L'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti aggiunge: "Banca Carige ha rappresentato storicamente un asset strategico per lo sviluppo dell’economia, per le realtà industriali, commerciali e artigianali della comunità ligure. All'alba di questo nuovo capitolo, ci auguriamo che il nuovo corso Bper mantenga, anche nel medio-lungo termine, testa, gambe e cuore in Liguria. Continuando a fare quello che Carige ha fatto per molto tempo, ossia essere una banca del territorio gestita in maniera sana e trasparente, riferimento sociale delle piccole attività imprenditoriali e delle famiglie".