Prezzi in salita per i box, in discesa per i posti auto

Secondo le analisi dell'ufficio studi di un noto gruppo immobiliare, nella prima parte del 2023, nelle grandi città i prezzi dei box auto sono in aumento dell’1,2%, relativamente stabili i posti auto (-0,2%). Le quotazioni dei box crescono in tutte le grandi città a eccezione di Bari e Palermo; i posti auto diminuiscono a Bari, Bologna, Genova e Torino. Firenze è la città in cui sono cresciuti di più (+3,6% e +1,2%).

VARIAZIONE PERCENTUALE DEI PREZZI – I semestre 2023 rispetto al II semestre 2022 Città Box Posti Auto Bari -1,8 -3,3 Bologna 1,6 -0,6 Firenze 3,6 1,2 Genova 0,7 -1,6 Milano 1,4 0,7 Napoli 2,9 1,0 Palermo -0,8 0,9 Roma 2,8 0,9 Torino 0,4 -1,0 Verona 1,2 0,1 Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

I dati relativi alle operazioni realizzate dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa, nel primo semestre 2023, confermano che il 70,6% delle operazioni relative ai box riguardano le compravendite e il 29,4% la locazione. Nella maggioranza dei casi chi acquista un box lo fa per utilizzarlo (55,7%), ma c’è una discreta percentuale (44,3%) che lo acquista per metterlo a reddito dal momento che garantisce una semplicità di gestione e rendimenti annui lordi intorno al 6%.

Chi acquista per uso personale il box lo cerca nello stesso condominio in cui abita o nelle vicinanze (entro i 500 metri), di metratura intorno a 14-15 mq. Il secondo box può essere destinato alla seconda auto della famiglia (quasi sempre del figlio) oppure per investimento. La maggioranza di chi acquista un box ha un’età compresa tra 45 e 64 anni. Il 72,9% degli acquirenti sono famiglie.

C’è interesse per l’acquisto nelle zone in cui sono in corso lavori a lungo termine sulla viabilità e sui trasporti (es. tramvie, metropolitane, ecc.) perché spesso riducono gli spazi per parcheggiare in strada. Si segnala anche una ricerca più intensa nelle zone che, negli ultimi anni, sono state colpite da eventi climatici significativi (es. grandine). Nelle aree ad alta concentrazione di immobili di prestigio la domanda è sempre molto elevata (fonte Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa).

Prezzi box e posti auto primo semestre 2023 Liguria

GENOVA CITTÀ ZONA Box Posto auto

Centro-Principe-Oregina

CENTRO STORICO C Nd 23000

CENTRO STORICO - MOLO C 50000 25000

OREGINA C Nd 15000

SAN TEODORO - DINEGRO S 2000 Nd

SAN VINCENZO C 65000 35000

Cornigliano-Sampierdarena

CORNIGLIANO S 20000 8000

SAMPIERDARENA S 25000 13000

Voltri-Pegli-Sestri

PEGLI - CENTRO - ZONA STAZIONE P 30000 12000

PEGLI - LUNGOMARE P 35000 10000

PEGLI - MULTEDO P 22000 10000

PEGLI - VARENNA - SAN CARLO DI CESE P 20000 7000

PRÀ S 28000 6000

SESTRI – VIA MERANO – PARCO VILLA ROSSI - ALTURE P 30000 10000

SESTRI PONENTE P 30000 13000

VOLTRI P 50000 12000

Certosa-Ponte Decimo

BOLZANETO P 22000 7000

RIVAROLO S 20000 6000

ZONA PONTEDECIMO - SAN QUIRICO P 13500 6000

Marassi-Molassana-San Fruttuoso

GAVETTE S Nd 5000

MARASSI C 36000 28500

MOLASSANA - SAN GOTTARDO S 15000 5000

SAN FRUTTUOSO C 30000 21000

Castelletto-Foce-San Martino

BORGORATTI C 30000 10000

FOCE C 37500 30000

SAN MARTINO S 40000 23000

STURLA - BOCCADASSE C 35000 15000

Quarto-Quinto

QUINTO P 45000 18000.