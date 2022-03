Ryanair annuncia tre nuove rotte, biglietti a partire da 19,99 euro

Tre nuove rotte estive per Manchester, Lamezia e Vienna e dodici in totale. Questo il piano operativo per l'estate lanciato oggi (30 marzo 2022, ndr) da Ryanair, con oltre 40 frequenze settimanali e un'ampia scelta tra le principali destinazioni europee

Già disponibili dal mese di aprile i collegamenti bisettimanali con Manchester (mercoledì e domenica dal 3 aprile), e Lamezia (venerdì e domenica dal primo aprile), quello con Vienna partirà invece il prossimo 2 giugno, ancora con due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica.

La compagnia ha anche lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire dai 19,99 euro a tratta fino a ottobre 2022, i voli devono però essere prenotati entro venerdì 1 aprile attraverso il sito ufficiale di Ryanair.

Mauro Bolla, country manager Italia della compagnia ha dichiarato: "Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner all'aeroporto di Genova per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare Genova e la regione Liguria, e chiediamo ancora una volta al governo italiano di eliminare l’addizionale municipale non competitiva per accelerare il traffico italiano, il turismo e la ripresa del lavoro".

Paolo Odone, presidente dell’aeroporto di Genova, ha aggiunto: "Con l’avvio dei nuovi voli per Manchester e Lamezia Terme, Ryanair si conferma un partner fondamentale nella strategia di ripresa del traffico dell’Aeroporto di Genova. Oggi è la prima compagnia a Genova per numero di rotte. Il network di Ryanair sul 'Cristoforo Colombo' ha una duplice valenza: da un lato consentirà a sempre più liguri e piemontesi di partire dal nostro aeroporto verso destinazioni nazionali ed estere a tariffe estremamente competitive, dall’altro permetterà a decine di migliaia di viaggiatori stranieri di raggiungere la nostra regione da città come Londra, Manchester, Bruxelles e Vienna, tutti importanti bacini di traffico per il turismo incoming. L’incremento dei voli, nell’ottica di recuperare il percorso di crescita che l’aeroporto aveva avviato prima della pandemia, è anche frutto del supporto e della collaborazione con Camera di Commercio e Comune di Genova, così come con il tavolo del turismo savonese. L'investimento sul nostro territorio avrà benefici sempre più grandi su connettività ed economica locale".