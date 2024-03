Il Comune compra il 15% dell'aeroporto, Pd: "Milioni di euro dei genovesi alla famiglia Benetton"

Il Comune di Genova e Aeroporti di Roma (Adr) hanno raggiunto un'intesa preliminare per la cessione al Comune della partecipazione del 15% nel capitale sociale di Aeroporto di Genova Spa, attualmente detenuta da Adr.

La decisione di avanzare una proposta è arrivata "al fine di assicurare massima coerenza tra le azioni di implementazione attualmente allo studio e le strategie che l'amministrazione comunale genovese riterrà di perseguire in favore della propria comunità e il proprio posizionamento nel sistema trasportistico nazionale", fa sapere il Comune.

"Il consiglio di amministrazione di Aeroporti di Roma ha deliberato in favore della proposta di cessione. L'intesa odierna - prosegue il Comune - consente, quindi, di avviare il percorso tecnico finalizzato alla definizione dei termini della cessione e al perfezionamento dell'operazione, nel rispetto delle attuali normative".

"Riteniamo fondamentale che il Comune di Genova diventi parte attiva nella gestione dell'aeroporto della città, infrastruttura strategica per lo sviluppo turistico, economico e commerciale sul quale si stanno compiendo ragionamenti importanti per un imminente rilancio - spiega il sindaco di Genova, Marco Bucci -. Ringraziamo Adr per la collaborazione istituzionale fin qui dimostrata. Tutte le richieste di acquisto delle quote saranno soggette ai necessari passaggi amministrativi e all'approvazione da parte del consiglio comunale".

"A fronte della proposta del Comune di Genova - ha dichiarato l'avvocato Vincenzo Nunziata, presidente di Aeroporti di Roma - con doverosa attenzione verso le richieste delle istituzioni e verso le istanze del territorio genovese, il consiglio di amministrazione, che presiedo, ha oggi deliberato di procedere con l'operazione di cessione della nostra partecipazione di minoranza nella società, che gestisce l'aeroporto di Genova. Questa operazione va nella direzione, che i soci pubblici dello scalo e il presidente Lavarello stanno perseguendo con competenza e visione imprenditoriale e al quale siamo lieti di poter dare un contributo".

D'angelo (Pd): "Disgustato dalla scelta di Bucci di dare milioni di euro dei genovesi alla famiglia Benetton"

Aeroporti di Roma è una società del gruppo Mundys, che vede come azionista di riferimento la famiglia Benetton. "Leggere che il sindaco di Genova abbia deciso di dare milioni di euro dei genovesi alla famiglia Benetton mi disgusta", commenta Simone D'Angelo, segretario del Pd di Genova e capogruppo a Palazzo Tursi.

"Apprendiamo di un'intesa preliminare per l'acquisto dell'intero pacchetto azionario dell'aeroporto di Genova detenuto dalla famiglia Benetton, senza conoscere né le cifre pattuite, né dove verranno prese queste risorse necessarie all'acquisto", prosegue.

"A rendere tutto ancora più grave è la scelta di agire in maniera arbitraria, decidendo di acquistare una società senza passare da un voto del consiglio comunale. Se il Comune voleva investire nell'aeroporto, poteva sostenere i voli low cost come fatto a Bergamo e Pisa. Invece preferisce spendere milioni di euro per comprarne il 15% dai Benetton", conclude D'Angelo.