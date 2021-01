Cardi in tegame, un grande classico dell'inverno ligure

Italiano

Tra i prodotti dell'autunno-inverno troviamo senz'altro i cardi, ottimi sia in Liguria sia in basso Piemonte. E allora perché non prepararli semplicemente in tegame, "in ta poela" come si dice in genovese, esaltandone tutto il gusto nauturale? Se poi sono accompagnati da un po' di salsiccia, il gusto si moltiplica.