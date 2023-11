Bando WeCoop, 300 mila euro per sostenere le cooperative liguri

Al via il nuovo bando WeCoop di 300mila euro per sostenere la produttività e l'occupazione delle imprese cooperative liguri. Per aiutarle a diversificare i loro fondi di finanziamento, è stato promosso uno strumento regionale a valere sul Fondo Stategico, che aiuti le cooperative della Liguria continuare a svolgere il loro fondamentale ruolo di presidio dell'occupazione, supporto sinergico al sistema del welfare e sostegno all’economia del territorio regionale.

Per un co-investitore sarà possibile entrare nel capitale delle piccole e medie cooperative per accompagnarle nel loro percorso di crescita, lungo un percorso di massimo di 6 anni. Attraverso LigurCapital, Regione Liguria condividerà il rischio di impresa e permetterà alle cooperative di accedere a finanziamenti per importi compresi tra i 25mila e i 50mila euro.

A chi è rivolto

Le imprese cooperative situate in Liguria.

Per cosa si può utilizzare

Con WeCoop le imprese cooperative potranno diversificare le fonti di finanziamento, infatti sarà possibile per un co-investitore entrare nel capitale delle piccole e medie imprese cooperative per accompagnarle, per un periodo massimo di 6 anni, nel loro percorso di crescita.

Quanto si può richiedere

Regione Liguria, attraverso Ligurcapital, sarà un socio silente e permetterà alle cooperative di accedere a investimenti di "equity" per importi compresi tra i 25 mila e i 50 mila euro, che potranno generare un effetto leva virtuoso capace di moltiplicare il contributo pubblico.

Quando e come presentare domanda

Sarà possibile accedere al fondo WeCoop dal 20 novembre 2023 e fino ad esaurimento risorse. Domande off-line dal 13 novembre 2023 su Ligurcapital.