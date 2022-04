Auto in fiamme in A26, il conducente trasportato all'ospedale

Auto in fiamme sull'A26 nel tratto tra Voltri e Masone in direzione nord.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza della Croce Verde di Mele e l'automedica; l'uomo che era alla guida è stato trasportato all'ospedale Evangelico di Voltri in via precauzionale per i fumi aspirati.

La colonna di fumo si è alzata all'ingresso della galleria al chilometro due dove il veicolo ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Il tratto è stato momentaneamente chiuso per permettere i soccorsi e alle 12.30 Autostrade segnalava due chilometri di coda per l'incendio.

Rallentamenti si registrano anche tra Arenzano e Voltri, al bivio con l'A10/A26 in direzione Genova per un incidente.