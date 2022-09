Treni: investimento sulla linea, circolazione tornata regolare

Intorno alle ore 13.35 sulla linea Milano-Genova, il traffico ferroviario è tornato regolare dopo l'autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute sul posto.

Intorno alle 12 la circolazione dei treni era stata sospesa in prossimità di Voghera per l'investimento di una persona da parte di un treno. Si tratterebbe di una donna, deceduta in ospedale. Più che di un gesto volontario, l'ipotesi è quella dell'investimento accidentale.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 85 minuti per 1 treno Intercity e fino a 20 minuti per 2 Intercity e 1 Regionale.