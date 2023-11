Omicidio suicidio a Corbetta, la donna era genovese

Era originaria di Genova Vita Di Bono, la donna di 47 anni che ha ucciso il marito Luigi Buccino (57 anni), nel sonno, per poi togliersi la vita. Il dramma familiare, come riporta Carmine Guarino su MilanoToday, è avvenuto a Corbetta in provincia di Milano. I due cadaveri sono stati trovati dal figlio di 24 anni in camera da letto.

Sembra che i rapporti di coppia fossero diventati burrascosi negli ultimi tempi, anche se non sono emersi episodi violenti nel passato dei due, che avevano da poco festeggiato i 29 anni di matrimonio. Secondi i primi accertamenti la donna avrebbe accoltellato il marito e poi avrebbe rivolto la stessa lama contro se stessa. Lei, che un paio di anni fa pare avesse già tentato il suicidio, sarebbe stata in cura da uno psichiatra.

Luigi Buccino, origini calabresi, lavorava come muratore. Vita Di Bono, genovese, era invece una casalinga. Sul proprio profilo facebook sono presenti fotografie che ritraggono la donna in Liguria e nella nostra città, dove ogni tanto tornava.