Quattro vigili del fuoco vanno in pensione, gli auguri dei colleghi

Meritata pensione per quattro vigili del fuoco del comando provinciale genovese, come accade al termine di ogni mese sono arrivati i commoventi saluti e i ringraziamenti dei colleghi attraverso i social: "Marzo accoglierà un bel poker di fanti verso il traguardo finale del loro percorso nel Corpo Nazionale"

Il capo reparto Corrado Capello viene definito il fante di cuori: "Da buon figlio d’arte respira Vigili del Fuoco fin da bambino, ben da prima del 1990, anno in cui è diventato Vigile del Fuoco permanente. Il settore di competenza di Corrado è ben identificato fin da subito: gli automezzi. E in questo diventa un vero esperto, un'autorità del settore. E lo sarà per molti anni, sino a oggi, dove anche l’anzianità e i passaggi di qualifica lo portano a essere il capo autorimessa del suo turno in sede centrale. Di Corrado - scrive il comando - resta in memoria sicuramente il grande amore per questa uniforme con le strisce gialle e il senso di appartenenza al Corpo".

In pensione anche il capo reparto Salvatore Foddanu, definito il fante di quadri, entrato nel corpo nel 1991: "Salva, 'u piccin' - scrivono i colleghi - ha una spontanea capacità a fare gruppo, a essere la persona che sai di avere vicino quando serve. E in un lavoro di squadra come il nostro, è tanta manna. Anche lui, inizialmente, si dedica al ruolo di autista e mirato come operatore degli automezzi. La foto che lo rappresenta, nel 1998, lo vede operare con un escavatore nelle fasi successive all’alluvione e conseguente frana a Sarno. Una breve pausa come capo squadra a Milano e rientro a Genova dove inizia a svolgere, con sempre più passione e competenza, il ruolo di operatore di sala operativa sino a diventarne, nell’ultimo periodo, il responsabile di turno".

Il terzo fante, quello di fiori, arriva invece dal distaccamento di Bolzaneto ed è il capo reparto Piero Ferrari: "Anche lui, entrato nel 1991, dedica la sua attenzione professionale al mondo degli automezzi dei Vigili del Fuoco. Ha un periodo in sede centrale ma non è lì che può trovare l’ambiente adatto - ricordano i colleghi -. Infatti torna al distaccamento di Bolzaneto. Piero è uomo dalla comunicazione diretta, senza fronzoli, ma è persona che svolge il ruolo di capo turno con dedizione e consapevolezza del ruolo, e questo lo fa apprezzare i ragazzi che guida. Leader burbero ma leader, orgogliosamente, anche se qualche urlo fa parte della modalità comunicativa. Chi prenderà il suo posto non dovrà essere come lui, dovrà essere capo con i suoi talenti. Ma avrà la fortuna di avere una squadra fatta crescere per esserlo al meglio".

Meritata pensione anche per il nautico di macchina capo squadra Fabrizio Dellepiane, definito il fante di picche: "Entrato nei Vvf nel 1992, nel 1998 diventa specialista nautico. Inizialmente presso la sede di Multedo per chiudere la sua storia nei Vigili del Fuoco presso la sede di Calata Gadda. Di tutti questi anni passati insieme - ricordano i colleghi di sempre - di te non rimarrà solo il ricordo di un bravo collega. Non sei stato solo il nostro motorista di fiducia, ma un vero amico".