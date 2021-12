Ruba 2mila euro in vestiti alla Coin, fermata dalla polizia locale

È riuscita a rubare 2mila euro in vestiti fingendo di fare shopping. Teatro della messa in scena la Coin di via XX Settembre.

Una donna italiana è stata fermata per furto, ieri pomeriggio alle 15.45, da una pattuglia del nucleo atti predatori della polizia locale.

La ladra è stata portata al comando per le formallità del caso e la merce restituita al negozio.