Beve due birre nel supermercato, poi semina il panico: "Ho una pistola"

Trambusto alla Foce nella mattinata di mercoledì 3 aprile 2024, in un supermercato di via Ruspoli. Intorno alle ore 9 la Polizia ha arrestato un 38enne per i reati di rapina, danneggiamento, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo, già noto ai dipendenti del supermercato per alcuni furti commessi in passato, è entrato nonostante il tentativo del titolare di bloccarlo, sapendo già a cosa sarebbe potuto succedere.Come niente fosse ha prelevato due birre dagli scaffali per consumarle sul posto, un dipendente ha cercato di fermarlo e il 38enne è partito con le minacce. Prima ha detto di avere una pistola, poi ha estratto dalla tasca uno spray al peperoncino e, infine, ha colpito con un pugno il lavoratore, per guadagnare l'uscita. Una volta all’esterno, non contento, ha anche danneggiato il dehors di un bar poco distante.

Per finire, quando sono intervenuti gli agenti di una volante dell’Upgsp, ha continuato con l'atteggiamento violento. Offese e spintoni ai poliziotti, per evitare di essere portato in Questura. Alla fine è stato bloccato e portato nei locali di via Diaz, in attesa di essere processato per direttissima. Il 38enne, tra l'altro, era anche gravato da un avviso orale del Questore.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp