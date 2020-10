Via Roma, "spaccata" da Louis Vitton: ladro fermato dopo un inseguimento

“Spaccata” nella notte nella boutique di Louis Vuitton in via Roma, nel centro città.

Intorno alle 3.30 un’auto è stata lanciata contro la vetrina del negozio, andata in frantumi, e alcuni uomini sono scesi e hanno afferrato borse e accessori griffati per poi darsi alla fuga.

Uno dei ladri, un 18enne di origini moldave, è stato fermato dalla polizia dopo un lungo inseguimento terminato a Sestri Ponente. Subito dopo il colpo, infatti, in Via Roma sono arrivate le volanti della questura, che si sono messe sulle tracce dei banditi in fuga.

Due le auto sulla scena, una usata come ariete e l’altra per la fuga, mentre gli autori materiali sarebbero tre, più un complice che attendeva sull’auto per scappare.

Nel corso dell’inseguimento i ladri hanno anche usato degli estintori per cercare di seminare le volanti, ma i poliziotti alla fine sono riusciti a bloccare una delle auto, una Skoda, dopo che il conducente ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro il guardrail. I due uomini che erano all'interno sono scesi per fuggire a piedi e si sono separati, ma gli agenti sono riusciti a bloccarne uno, il giovane di origini modalve che aveva con sé anche una bomboletta di spray al peperoncino illegale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A bordo della Skoda, risultata rubata a Torino nello scorso mese di maggio, sono stati trovati due estintori e attrezzi per lo scasso. Gli altri tre ladri sono riusciti a fuggire con la refurtiva, il cui valore è ancora da quantificare.