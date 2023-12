Panetto di hashish e quasi 12mila euro in contanti, due arresti

I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno arrestato due uomini di 50 e 60 anni, entrambi con precedenti e stranieri, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I militari hanno sorpreso i due in via Reti. Il 60enne, originario del Marocco, stava consegnando al 50enne, romeno, un panetto di hashish del peso di 96 grammi. In casa del secondo, poi, i carabinieri hanno trovato 11.830 euro in contanti, provento dell'attività illecita.

Droga e denaro sono stati sequestrati, il 60enne è stato portato nel carcere di Marassi, il 50enne agli arresti domiciliari.

