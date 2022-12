Accoltellato in strada al culmine di una lite: gravissimo

Un uomo originario del Marocco è stato accoltellato in via Reta a Bolzaneto intorno alle ore 22 di mercoledì 21 dicembre 2022 e ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

L'uomo è stato colpito con una coltellata al culmine di una lite furibonda in strada tra diverse persone, è stato poi soccorso dal personale del 118 con l'automedica Golf 2 e l'ambulanza della Croce d'Oro di Manesseno e infine trasportato in codice rosso in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini e ascoltato alcuni testimoni, l'aggressore è in via di indentificazione.