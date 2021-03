In coda al panificio vede i poliziotti e salta la fila, doveva scontare 11 anni di carcere

La donna è stata notata fuori da un panificio di via Pisa, poiché alla vista dei poliziotti ha saltato la lunga fila per entrare velocemente nel negozio, nel tentativo di sottrarsi ad un eventuale controllo

La Polizia di Stato ha arrestato in esecuzione di un provvedimento di carcerazione una 37enne genovese pluripregiudicata, denunciandola anche per falsa

attestazione a pubblico ufficiale.

La donna è stata notata fuori da un panificio di via Pisa, poiché alla vista dei poliziotti ha saltato la lunga fila per entrare velocemente nel negozio, nel tentativo di sottrarsi ad un eventuale controllo.

Gli agenti insospettitisi l'hanno fermata chiedendole di esibire un documento, lei ha dichiarato di esserne sprovvista e ha riferito generalità poi risultate false. Accompagnata in Questura per accertamenti la donna è risultata destinataria di un ordine di carcerazione dovendo espiare 10 anni e 8 mesi di reclusione per una concorrenza di pene correlate ai suoi numerosissimi reati contro il patrimonio. La 37enne è stata quindi portata nel carcere di Pontedecimo.