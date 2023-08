Ubriaco ruba alcolici e insulta i carabinieri

Prima ha rubato alcolici in un negozio, poi ha aggredito i carabinieri del comando provinciale genovese. Protagonista dell'episodio, avvenuto in via Isonzo, un italiano di 45 anni che è stato arrestato.

L'uomo è stato sorpreso dai militari in evidente stato di ubriachezza e con alcune bevande alcoliche appena asportate dal negozio. Vistosi scoperto ha cominciato a insultare gli uomini in divisa, per poi opporre resistenza provocano lesioni a uno dei carabinieri.

Alla fine è stato arrestato per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.