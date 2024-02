Incendio in appartamento: strada chiusa e feriti, uno grave

Incendio in un appartamento in via Caveri a Sampierdarena, dalle prime informazioni al civico 10. Da accertare le cause del rogo, l'intervento è in corso e alle ore 8:35 di mercoledì 28 febbraio 2024 la polizia locale ha chiuso la strada per agevolare le operazioni di spegnimento e i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre mentre la missione del 118, per eventuali intossicati o ustionati, è partita in codice rosso con le automediche Golf 1 e Golf 4 e ambulanze 217 della Croce d'Oro Sampierdarena, 155 della Croce Azzurra Fegino e 712 della Volontari Soccorso Fiumara.

Un paio di condomini sono stati visitati sul posto, altri sono stati portati in ospedale: una donna in codice verde al Villa Scassi, altre due persone al San Martino. Una in codice giallo e una, intubata, in codice rosso, il più grave.

Notizia in aggiornamento

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp