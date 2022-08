Aggressione nella notte, un uomo in ospedale

Aggressione nel centro storico di Genova nella notte, si tratta del terzo episodio negli ultimi giorni dopo l'uomo rapinato in via della Maddalena domenica 21 agosto e un'altra persona, originaria della Spagna, aggredita in via Gramsci nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 agosto 2022.

A mezzanotte e mezza di mercoledì 24 agosto 2022, invece, un uomo di 43 anni è stato colpito mentre stava passeggiando, probabilmente in un tentativo di rapina, ed è rimasto ferito

Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza della Croce Verde Genovese e la polizia, l'uomo è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Galliera in codice giallo. Del caso si occupa la polizia.