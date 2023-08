Vedono la polizia e scappano: inseguimento rocambolesco, in tasca la droga

Ancora spaccio in Val Bisagno dove nelle ultime settimane ci sono state diverse denunce. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi in via Bobbio due uomini di 28 e 29 anni.

Gli agenti di una volante, durante il regolare pattugliamento del territorio, hanno notato i due giovani uscire, con fare sospetto, dalla piastra Bisagno e hanno così deciso di controllarli. Alla vista della Polizia i due sono fuggiti in direzioni diverse e a quel punto i due agenti li hanno rincorsi separandosi. Il 29enne è stato subito raggiunto mentre il 28enne è stato bloccato in piazzale Parenzo dopo un rocambolesco inseguimento durante il quale ha cercato di disfarsi di un oggetto

lanciandolo sotto una vettura.

I due giovani sono stati trovati in possesso di alcune dosi di hashish per un peso complessivo di 2 grammi e della somma di euro 970 suddivisa in banconote di piccolo taglio. La successiva perquisizione presso le abitazioni dei due ragazzi ha consentito di rinvenire ulteriori 280 grammi della medesima sostanza, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. I due, entrambi con svariati precedenti di Polizia, saranno giudicati per direttissima.